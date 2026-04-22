Muniz Freire recebe curso inédito de atendimento hospitalar

Muniz Freire recebe, pela primeira vez, o curso da Escola Capixaba de Turismo voltado ao atendimento hospitalar. A capacitação é gratuita e acontece entre os dias 4 e 7 de maio, sempre das 18h às 22h. O objetivo, portanto, é qualificar profissionais que atuam diretamente com o público e melhorar a experiência de visitantes na cidade.

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Além disso, o curso acontecerá no Auditório da Secretaria de Educação, na Rua Capitão João Alves, nº 5.

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A iniciativa ocorre em parceria com o Senac e foca em técnicas de acolhimento, comunicação e orientação ao visitante. Dessa forma, podem participar profissionais de hospedagem, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e pizzarias, ampliando o alcance da qualificação no setor de serviços.

As inscrições seguem abertas até o dia 24 de abril, e os interessados devem se inscrever pelo telefone da Secretaria de Turismo. No entanto, as vagas são limitadas, o que exige atenção dos interessados. A ação, por fim, busca fortalecer o turismo local por meio da capacitação profissional, incentivando um atendimento mais humanizado e eficiente aos turistas.