Mutirão em Vitória oferece identidade e certidões grátis até sexta (17)

A Semana Nacional do Registro Civil já está em andamento em Vitória e oferece emissão gratuita de documentos até sexta-feira (17). A ação acontece na Casa do Cidadão, em Maruípe, e amplia o acesso da população, sobretudo em situação de vulnerabilidade, à documentação básica e a serviços essenciais.

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Logo no início, moradores buscaram atendimento para regularizar documentos. O aposentado Romildo Xavier Pimento, 71 anos, foi o primeiro atendido e explicou que precisou atualizar a identidade para garantir acesso a serviços. Em seguida, a aposentada Emilia Santana do Nascimento, 70 anos, levou o neto para emitir o primeiro documento e destacou a importância de manter a documentação em dia, especialmente para viagens.

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Os serviços ofertados

Durante os quatro dias de mutirão, o público pode emitir gratuitamente a segunda via de certidões de nascimento e casamento, além da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas a partir de 12 anos. Para isso, os interessados devem comparecer ao local das 9h às 17h, retirar senha e seguir para atendimento nas salas específicas.

A equipe responsável realiza a emissão da nova identidade durante a ação, enquanto os agendamentos feitos previamente pelo portal da Polícia Científica do Espírito Santo continuam normalmente. Para solicitar a CIN, o cidadão precisa apresentar certidão atualizada (nascimento ou casamento), CPF, comprovante de residência e foto 3×4 recente. Ao todo, são disponibilizadas 80 vagas por dia.

Mais serviços

Além disso, o evento reúne outros serviços importantes. A Defensoria Pública oferece orientação jurídica, inclusive para pessoas trans que desejam iniciar o processo de retificação de nome. O Sine de Vitória apresenta oportunidades de emprego, enquanto o Procon Municipal atende consumidores.

A programação inclui ainda atendimentos dos Juizados Especiais, mediação e conciliação pelo Nupemec, além de orientações da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) e da Coordenadoria de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A iniciativa conta com a participação de diversos órgãos. A Prefeitura de Vitória disponibiliza a estrutura, o Sinoreg-ES realiza a emissão de certidões e a Polícia Científica responde pela nova carteira de identidade. Dessa forma, o mutirão fortalece o acesso a direitos básicos e amplia a cidadania.

Ficha técnica

Semana Nacional do Registro Civil – “Registre-se!”