Novela das Frutas viraliza e levanta polêmicas nas redes

A trend conhecida como “Novela das Frutas” ganhou força nas redes sociais e passou a dominar o alcance de conteúdos no Instagram e no TikTok. Inspirados no formato estrangeiro Fruit Love Island, criadores brasileiros utilizam inteligência artificial para transformar frutas em personagens humanizados, inseridos em histórias dramáticas que lembram novelas tradicionais.

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Entre os conteúdos mais populares, destacam-se personagens como Moranguete e Abacatudo. As tramas exploram conflitos intensos, como traições, dificuldades financeiras e relações conturbadas. Dessa forma, os vídeos reproduzem o estilo típico dos folhetins exibidos no horário nobre da televisão.

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Além de perfis anônimos e criadores independentes, marcas conhecidas também aderiram ao formato. Empresas como SBT, Burger King e iFood passaram a usar esse tipo de narrativa em campanhas publicitárias. Com isso, a tendência deixou de ser apenas entretenimento e passou a integrar estratégias de marketing digital.

No entanto, apesar do sucesso, o conteúdo gerou controvérsia. Críticos apontam que muitas histórias reforçam estereótipos problemáticos. Em diversos casos, personagens femininas aparecem retratadas de forma sexualizada ou interesseira. Ao mesmo tempo, discursos que classificam homens como “alphas” ou “betas” também aparecem com frequência, o que amplia o debate nas redes.

Outro ponto de preocupação envolve a ausência de classificação indicativa. Como os vídeos circulam livremente nas plataformas digitais, crianças e adolescentes podem ter acesso a conteúdos com cenas de violência ou conotação sexual, muitas vezes sem qualquer tipo de contextualização crítica.

Diante desse cenário, a “Novela das Frutas” segue em alta. Contudo, a tendência também levanta discussões importantes sobre responsabilidade no uso da inteligência artificial e os limites do entretenimento nas redes sociais.

Com informações do Estadão Conteúdo