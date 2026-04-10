O impacto sistêmico do Dr. Yuri Mateus Souza na formação médica de excelência e na governança da Atenção Primária.

No centro do debate sobre a sustentabilidade econômica dos sistemas de saúde globais, uma premissa é inegociável: a eficiência depende de uma Atenção Primária à Saúde (APS) altamente resolutiva. Quando a base do sistema funciona, evita-se a superlotação de hospitais de alta complexidade e a escalada da inflação médica. O desafio prático para a consolidação desse modelo, no entanto, esbarra na escassez de capital humano qualificado. No Brasil, o estudo Demografia Médica 2023 (AMB/USP) revelou que os especialistas em Medicina de Família e Comunidade (MFC) compõem apenas cerca de 2,4% da força de trabalho médica do país. Diante de um déficit estatístico dessa magnitude, a resposta do mercado passa a exigir profissionais que não apenas prestem assistência, mas que possuam a capacidade de treinar e escalar novas equipes. É exatamente neste cruzamento entre a clínica e a governança educacional que o Dr. Yuri Mateus Muniz Martins Souza firmou sua atuação.

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A construção de sua autoridade profissional reflete uma compreensão clara dessa necessidade sistêmica. Após graduar-se em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso , o Dr. Yuri não se limitou à especialização em Medicina de Família e Comunidade. Para atuar na macroliderança da formação médica, ele buscou certificação acadêmica formal, concluindo uma pós-graduação em Docência no Ensino Superior. Essa fusão de competências o preparou para transferir o conhecimento das evidências médicas para a realidade das unidades de saúde.

O impacto dessa qualificação tornou-se tangível em sua ascensão a posições de liderança técnica. Atuando na linha de frente do atendimento primário desde 2020, o médico assumiu, em 2022, a preceptoria do Programa de Residência Médica da SESAU e do “Estágio Curricular em Saúde da Comunidade II” da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Na prática, isso significa que ele é o responsável direto por treinar acadêmicos do sexto ano e médicos residentes na aplicação do Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), orientando desde visitas domiciliares até o manejo clínico em todos os ciclos de vida. O reconhecimento de sua capacidade analítica para estruturar a educação em saúde o levou a integrar, desde o início de 2024, o Grupo de Trabalho (GT) da Coordenação Pedagógica da SESAU, núcleo que avalia e formula as diretrizes curriculares do programa de residência.

A expertise no treinamento de equipes de alta performance para a atenção primária encontra agora um terreno estratégico de expansão no mercado internacional. Os Estados Unidos atravessam um momento decisivo de transição em seu ecossistema de saúde, migrando do tradicional pagamento por volume para modelos baseados em valor (value-based care). Essa mudança exige uma atenção primária extremamente eficiente, mas o país lida com projeções da Health Resources and Services Administration (HRSA) que indicam um déficit superior a 141.000 médicos até 2038, com mais de 92 milhões de americanos atualmente vivendo em áreas de escassez de profissionais (HPSAs).

Este cenário configura uma oportunidade trilionária para a inserção de inteligência operacional e capacitação de força de trabalho. É visando suprir essa demanda que o Dr. Yuri está fundando a Atlas Life Sciences Advisory, localizada no polo de inovação de Austin, no Texas. A nova empresa atuará no fornecimento de consultoria estratégica não clínica, suporte organizacional e metodologias de train-the-trainer (capacitação de multiplicadores internos). Ao exportar sua experiência em governança pedagógica e gestão de cuidados populacionais, o médico auxiliará redes de clínicas e organizações americanas a otimizarem suas equipes, garantindo que alcancem as rigorosas métricas de qualidade exigidas pela nova economia da saúde nos EUA.