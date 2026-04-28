O setor de pequenas e médias empresas enfrenta um desafio constante relacionado à profissionalização da gestão, dado que indicadores globais mostram que uma parcela significativa desses negócios encerra suas atividades em menos de cinco anos por falhas no planejamento administrativo e financeiro. Em um mercado onde a previsibilidade é uma exigência para o acesso a capital e para parcerias estratégicas, a capacidade de converter uma operação intuitiva em um sistema de gestão auditável define a sobrevivência da organização. Marcel Augusto, consultor com quase três décadas de experiência, tem concentrado sua atuação na implementação de rotinas de governança que visam converter essa fragilidade administrativa em vantagens competitivas de mercado.

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A eficácia dessa metodologia pode ser mensurada através de resultados em casos de reestruturação de alta complexidade. Um exemplo claro é o trabalho de consultoria conduzido por Marcel no setor farmacêutico, onde a aplicação de novos modelos de gestão financeira e auditoria de estoques acompanhou um crescimento de faturamento que partiu de 29 milhões para 356 milhões de reais ao longo de uma década, resultando na criação de centenas de empregos diretos. Esse resultado ilustra como a intervenção técnica em processos críticos, como o controle de ativos e a governança de resultados, atua diretamente na capacidade de escala do negócio, permitindo que a empresa suporte um crescimento acelerado sem perder a eficiência operacional.

Outro pilar relevante na trajetória de resultados de Marcel Augusto reside na profissionalização de setores com modelos de negócio tradicionais, como o funerário, onde a introdução de métodos estruturados de análise de custos e controle de margens elevou o EBITDA de 15% para 25%. A lógica aplicada baseia-se na premissa de que a gestão de processos e a análise rigorosa dos indicadores financeiros são capazes de quadruplicar o valor de mercado de uma organização em curtos intervalos de tempo. Essas intervenções provam que, ao profissionalizar a gestão com foco em resultados, o consultor entrega não apenas uma empresa mais organizada, mas um ativo financeiro com maior liquidez e atratividade para o mercado de investimentos.

O domínio técnico necessário para esses níveis de entrega advém de uma formação que une a administração de empresas ao desenvolvimento de conselheiros profissionais, com especialização internacional em auditoria e técnicas de alta performance. Silva utiliza esses conhecimentos para desenhar estruturas de conselho que garantem a sustentabilidade do negócio e o alinhamento de interesses entre sócios, mitigando conflitos que frequentemente paralisam empresas familiares. A transição da gestão centralizada nos fundadores para um modelo profissional, pautado por métricas auditáveis e governança clara, é o fator determinante que possibilita que organizações de médio porte rompam o teto de crescimento.

Para o mercado de gestão, o trabalho de Marcel Augusto estabelece um padrão onde a análise financeira deixa de ser apenas uma obrigação contábil para se transformar em um instrumento de direção estratégica. Ao integrar ferramentas de controle, análise de resultados e planos de negócios focados em viabilidade, o consultor capacita os empresários a enxergarem suas organizações como sistemas complexos que dependem de disciplina e rigor processual para performar. Essa abordagem de profissionalização consolidada é, hoje, a solução mais eficiente para gestores que buscam elevar suas empresas a um novo patamar de mercado, protegendo o patrimônio e assegurando a perenidade das operações.