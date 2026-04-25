O que aconteceu com a secretária que sumiu ao entrar em carro de aplicativo? Descubra
O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia
A secretária Karyn Lima Souza e Silva, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 15 de abril, foi localizada nesta quinta-feira (23) em São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo portal NSC, que conversou com a família da jovem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com relatos, Karyn havia sido vista pela última vez após sair da escola onde trabalhava, no bairro Praia Comprida. Ela disse que iria a uma consulta odontológica. Desde então, seu paradeiro era desconhecido, o que mobilizou familiares e autoridades.
Paralelamente ao caso de desaparecimento, a instituição de ensino onde a jovem atuava registrou um boletim de ocorrência apontando um suposto desvio de cerca de R$ 40 mil. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar a possível fraude, mas até o momento não há conclusão oficial sobre o caso.
Segundo a mãe da secretária, em entrevista ao Portal NSC, Karyn enfrentou um período emocional delicado e agora contará com acompanhamento psicológico. Ela também contestou as acusações de desvio de dinheiro.
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