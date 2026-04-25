O que aconteceu com a secretária que sumiu ao entrar em carro de aplicativo? Descubra

A secretária Karyn Lima Souza e Silva, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 15 de abril, foi localizada nesta quinta-feira (23) em São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo portal NSC, que conversou com a família da jovem.

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De acordo com relatos, Karyn havia sido vista pela última vez após sair da escola onde trabalhava, no bairro Praia Comprida. Ela disse que iria a uma consulta odontológica. Desde então, seu paradeiro era desconhecido, o que mobilizou familiares e autoridades.

Paralelamente ao caso de desaparecimento, a instituição de ensino onde a jovem atuava registrou um boletim de ocorrência apontando um suposto desvio de cerca de R$ 40 mil. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar a possível fraude, mas até o momento não há conclusão oficial sobre o caso.

Segundo a mãe da secretária, em entrevista ao Portal NSC, Karyn enfrentou um período emocional delicado e agora contará com acompanhamento psicológico. Ela também contestou as acusações de desvio de dinheiro.