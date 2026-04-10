O que Gilberto Kassab diz sobre apoio a Haddad para governador de São Paulo?

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, descartou qualquer mudança de posição do partido em relação à disputa pelo governo de São Paulo e reafirmou apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas, mesmo diante de interlocuções com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em declaração nesta quinta-feira (9), Kassab minimizou a troca de mensagens com Haddad, que incluiu um cumprimento de Páscoa, e destacou que o diálogo político é natural, mas não altera o posicionamento partidário.

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Segundo ele, conversas sobre políticas públicas são legítimas, porém não indicam alinhamento eleitoral. “O PSD está muito firme na campanha de reeleição do governador Tarcísio”, afirmou Kassab, em entrevista coletiva após um jantar com empresários promovido pelo grupo Esfera Brasil.