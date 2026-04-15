O que liga influenciadores a Daniel Vorcaro? Veja o que a PF encontrou

A investigação da Polícia Federal (PF) revelou indícios de uma estratégia organizada envolvendo influenciadores digitais e páginas em redes sociais ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O objetivo, segundo os dados extraídos de um celular apreendido, seria influenciar a opinião pública contra decisões do Banco Central do Brasil (BC), especialmente após a liquidação da instituição financeira associada ao empresário.

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O que a PF encontrou no celular de Daniel Vorcaro

De acordo com a perícia, o aparelho de Vorcaro continha conversas com agências de marketing que tratavam da contratação de campanhas digitais. O projeto, identificado como “Projeto DV”, incluía a articulação de conteúdos com direcionamento específico: defender o banco ligado ao ex-banqueiro e criticar a atuação do Banco Central.

As mensagens indicam que a estratégia não se limitava a uma única empresa. Inicialmente, a PF havia confirmado o envolvimento de apenas uma agência, mas a análise mais aprofundada apontou a participação de outros intermediários no esquema de comunicação.

Influenciadores e páginas foram mobilizados

A investigação aponta que ao menos 35 perfis foram contratados para divulgar conteúdos alinhados à narrativa do grupo. Esses perfis abrangiam diferentes nichos, como:

entretenimento

celebridades

comportamento

finanças (em menor número)

A diversidade de áreas sugere uma tentativa de ampliar o alcance da mensagem, atingindo públicos distintos e não apenas aqueles diretamente interessados no sistema financeiro.

Conteúdos seguiam padrão semelhante

Segundo a PF, as publicações apresentavam forte padronização, tanto no tom quanto na estrutura. Entre as principais mensagens disseminadas estavam:

a ideia de que “pessoas comuns seriam prejudicadas” com a liquidação do banco

críticas à suposta “precipitação” do Banco Central

questionamentos sobre o tempo considerado “incomum” para a intervenção

Esse alinhamento reforça a suspeita de ação coordenada, e não de manifestações espontâneas.

Inquérito investiga manipulação de opinião pública

O inquérito foi aberto no início deste ano e busca esclarecer se houve uso indevido de influenciadores para manipular o debate público sobre decisões regulatórias. A apuração também tenta identificar:

quem financiou as campanhas

quais contratos foram firmados

se houve omissão de publicidade nos conteúdos divulgados

A utilização de influenciadores sem transparência comercial pode configurar infrações, dependendo da forma como os conteúdos foram apresentados ao público.

Contexto: a liquidação do banco

O caso está diretamente relacionado à decisão do Banco Central de liquidar a instituição financeira ligada a Vorcaro, conhecida como Banco Master. A medida, considerada extrema, costuma ocorrer quando há risco à estabilidade do sistema financeiro ou irregularidades graves na operação da instituição.

A narrativa identificada pela PF buscava justamente questionar essa decisão, tentando gerar pressão pública contra o órgão regulador.

O que pode acontecer a partir de agora

A investigação ainda está em andamento, e os próximos passos devem incluir:

oitiva de influenciadores envolvidos

análise de contratos e transferências financeiras

aprofundamento na atuação das agências de marketing

Caso sejam comprovadas irregularidades, os envolvidos podem responder por crimes relacionados à manipulação de mercado, publicidade enganosa ou até associação criminosa, a depender das conclusões da PF.