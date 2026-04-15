Nacional

O que liga influenciadores a Daniel Vorcaro? Veja o que a PF encontrou

De acordo com a perícia, o aparelho de Vorcaro continha conversas com agências de marketing que tratavam da contratação de campanhas digitais.

Foto; Banco Master

A investigação da Polícia Federal (PF) revelou indícios de uma estratégia organizada envolvendo influenciadores digitais e páginas em redes sociais ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O objetivo, segundo os dados extraídos de um celular apreendido, seria influenciar a opinião pública contra decisões do Banco Central do Brasil (BC), especialmente após a liquidação da instituição financeira associada ao empresário.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O que a PF encontrou no celular de Daniel Vorcaro

De acordo com a perícia, o aparelho de Vorcaro continha conversas com agências de marketing que tratavam da contratação de campanhas digitais. O projeto, identificado como “Projeto DV”, incluía a articulação de conteúdos com direcionamento específico: defender o banco ligado ao ex-banqueiro e criticar a atuação do Banco Central.

As mensagens indicam que a estratégia não se limitava a uma única empresa. Inicialmente, a PF havia confirmado o envolvimento de apenas uma agência, mas a análise mais aprofundada apontou a participação de outros intermediários no esquema de comunicação.

Influenciadores e páginas foram mobilizados

A investigação aponta que ao menos 35 perfis foram contratados para divulgar conteúdos alinhados à narrativa do grupo. Esses perfis abrangiam diferentes nichos, como:

  • entretenimento
  • celebridades
  • comportamento
  • finanças (em menor número)

A diversidade de áreas sugere uma tentativa de ampliar o alcance da mensagem, atingindo públicos distintos e não apenas aqueles diretamente interessados no sistema financeiro.

Conteúdos seguiam padrão semelhante

Segundo a PF, as publicações apresentavam forte padronização, tanto no tom quanto na estrutura. Entre as principais mensagens disseminadas estavam:

  • a ideia de que “pessoas comuns seriam prejudicadas” com a liquidação do banco
  • críticas à suposta “precipitação” do Banco Central
  • questionamentos sobre o tempo considerado “incomum” para a intervenção

Esse alinhamento reforça a suspeita de ação coordenada, e não de manifestações espontâneas.

Inquérito investiga manipulação de opinião pública

O inquérito foi aberto no início deste ano e busca esclarecer se houve uso indevido de influenciadores para manipular o debate público sobre decisões regulatórias. A apuração também tenta identificar:

  • quem financiou as campanhas
  • quais contratos foram firmados
  • se houve omissão de publicidade nos conteúdos divulgados

A utilização de influenciadores sem transparência comercial pode configurar infrações, dependendo da forma como os conteúdos foram apresentados ao público.

Contexto: a liquidação do banco

O caso está diretamente relacionado à decisão do Banco Central de liquidar a instituição financeira ligada a Vorcaro, conhecida como Banco Master. A medida, considerada extrema, costuma ocorrer quando há risco à estabilidade do sistema financeiro ou irregularidades graves na operação da instituição.

A narrativa identificada pela PF buscava justamente questionar essa decisão, tentando gerar pressão pública contra o órgão regulador.

O que pode acontecer a partir de agora

A investigação ainda está em andamento, e os próximos passos devem incluir:

  • oitiva de influenciadores envolvidos
  • análise de contratos e transferências financeiras
  • aprofundamento na atuação das agências de marketing

Caso sejam comprovadas irregularidades, os envolvidos podem responder por crimes relacionados à manipulação de mercado, publicidade enganosa ou até associação criminosa, a depender das conclusões da PF.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Nacional

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por