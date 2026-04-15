O que liga influenciadores a Daniel Vorcaro? Veja o que a PF encontrou
De acordo com a perícia, o aparelho de Vorcaro continha conversas com agências de marketing que tratavam da contratação de campanhas digitais.
A investigação da Polícia Federal (PF) revelou indícios de uma estratégia organizada envolvendo influenciadores digitais e páginas em redes sociais ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O objetivo, segundo os dados extraídos de um celular apreendido, seria influenciar a opinião pública contra decisões do Banco Central do Brasil (BC), especialmente após a liquidação da instituição financeira associada ao empresário.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O que a PF encontrou no celular de Daniel Vorcaro
De acordo com a perícia, o aparelho de Vorcaro continha conversas com agências de marketing que tratavam da contratação de campanhas digitais. O projeto, identificado como “Projeto DV”, incluía a articulação de conteúdos com direcionamento específico: defender o banco ligado ao ex-banqueiro e criticar a atuação do Banco Central.
As mensagens indicam que a estratégia não se limitava a uma única empresa. Inicialmente, a PF havia confirmado o envolvimento de apenas uma agência, mas a análise mais aprofundada apontou a participação de outros intermediários no esquema de comunicação.
Influenciadores e páginas foram mobilizados
A investigação aponta que ao menos 35 perfis foram contratados para divulgar conteúdos alinhados à narrativa do grupo. Esses perfis abrangiam diferentes nichos, como:
- entretenimento
- celebridades
- comportamento
- finanças (em menor número)
A diversidade de áreas sugere uma tentativa de ampliar o alcance da mensagem, atingindo públicos distintos e não apenas aqueles diretamente interessados no sistema financeiro.
Conteúdos seguiam padrão semelhante
Segundo a PF, as publicações apresentavam forte padronização, tanto no tom quanto na estrutura. Entre as principais mensagens disseminadas estavam:
- a ideia de que “pessoas comuns seriam prejudicadas” com a liquidação do banco
- críticas à suposta “precipitação” do Banco Central
- questionamentos sobre o tempo considerado “incomum” para a intervenção
Esse alinhamento reforça a suspeita de ação coordenada, e não de manifestações espontâneas.
Inquérito investiga manipulação de opinião pública
O inquérito foi aberto no início deste ano e busca esclarecer se houve uso indevido de influenciadores para manipular o debate público sobre decisões regulatórias. A apuração também tenta identificar:
- quem financiou as campanhas
- quais contratos foram firmados
- se houve omissão de publicidade nos conteúdos divulgados
A utilização de influenciadores sem transparência comercial pode configurar infrações, dependendo da forma como os conteúdos foram apresentados ao público.
Contexto: a liquidação do banco
O caso está diretamente relacionado à decisão do Banco Central de liquidar a instituição financeira ligada a Vorcaro, conhecida como Banco Master. A medida, considerada extrema, costuma ocorrer quando há risco à estabilidade do sistema financeiro ou irregularidades graves na operação da instituição.
A narrativa identificada pela PF buscava justamente questionar essa decisão, tentando gerar pressão pública contra o órgão regulador.
O que pode acontecer a partir de agora
A investigação ainda está em andamento, e os próximos passos devem incluir:
- oitiva de influenciadores envolvidos
- análise de contratos e transferências financeiras
- aprofundamento na atuação das agências de marketing
Caso sejam comprovadas irregularidades, os envolvidos podem responder por crimes relacionados à manipulação de mercado, publicidade enganosa ou até associação criminosa, a depender das conclusões da PF.
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