Conexão Safra

Onde o abacaxi prospera: a vocação do litoral capixaba

A produção de abacaxi no Espírito Santo registrou leve crescimento em 2024, mantendo a tendência de estabilidade observada

Foto: Wenderson Araujo/Sistema CNA-Senar

A produção de abacaxi no Espírito Santo registrou leve crescimento em 2024, mantendo a tendência de estabilidade observada na última década. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sistematizados pela Conexão Safra, o estado colheu 44,7 milhões de frutos em 2024, volume superior ao de 2023 (43,8 milhões). A área colhida permaneceu em 2.250 hectares, nível praticamente constante desde 2014.

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