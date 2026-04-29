Onde o abacaxi prospera: a vocação do litoral capixaba

A produção de abacaxi no Espírito Santo registrou leve crescimento em 2024, mantendo a tendência de estabilidade observada na última década. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sistematizados pela Conexão Safra, o estado colheu 44,7 milhões de frutos em 2024, volume superior ao de 2023 (43,8 milhões). A área colhida permaneceu em 2.250 hectares, nível praticamente constante desde 2014.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: https://conexaosafra.com/anuario-agro-capixaba/onde-o-abacaxi-prospera-a-vocacao-do-litoral-capixaba/