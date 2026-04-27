ONG realiza evento solidário em prol de animais em Castelo

A ONG Patas Carentes realiza um evento solidário no dia 9 de maio, em Castelo. A ação acontece na Praça do Convívio, a partir das 9h. Com isso, a iniciativa busca mobilizar a comunidade em apoio aos cuidados com animais.

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Além disso, o evento reúne diferentes atividades voltadas à arrecadação de recursos. A organização disponibiliza alimentos como pudim, quibe assado e bolo. Ao mesmo tempo, o público poderá adquirir outros itens, o que contribui diretamente com a manutenção das ações da ONG.

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A programação também inclui opções de bebidas. Dessa forma, os participantes encontram chopp, refrigerante e água durante o evento. Assim, a estrutura foi organizada para receber o público ao longo do período da manhã.

Além disso, a ação convida a população a participar de um momento de solidariedade. Com isso, a ONG reforça a importância do apoio coletivo para continuar cuidando de animais em situação de necessidade.

Portanto, o evento combina arrecadação e mobilização social. Ao mesmo tempo, fortalece a atuação da ONG no município. Dessa maneira, a iniciativa amplia o alcance das ações e incentiva a participação da comunidade.