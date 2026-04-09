Operação apreende drogas e dinheiro em Ibitirama

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou na manhã desta quinta-feira (9) uma operação contra o tráfico de drogas em Ibitirama. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação em andamento.

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Durante a operação, os agentes apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelhos celulares, uma balança de precisão e um rolo de papel filme. Os materiais foram localizados tanto na residência do investigado quanto em um estabelecimento comercial onde ele trabalha.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes iniciaram as diligências na casa do suspeito, no bairro Centro. No local, os policiais encontraram substância análoga à maconha, além de R$ 850 em espécie, guardados no quarto do investigado.

Em seguida, os agentes deram continuidade à operação e realizaram buscas no local de trabalho do suspeito, com autorização do responsável pelo estabelecimento. Durante a vistoria, os policiais apreenderam a balança de precisão e o rolo de papel filme, itens frequentemente utilizados no fracionamento e armazenamento de drogas.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. A autoridade policial instaurou inquérito para apurar o crime de tráfico de drogas e a possível participação de outros envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, a atuação integrada entre as forças de segurança e o uso de recursos especializados, como a equipe K9 da PMES, fortalecem o combate ao tráfico no município. As investigações seguem em andamento.