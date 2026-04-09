Operação apreende drogas e dinheiro em Ibitirama
PCES e PMES realizam operação contra tráfico em Ibitirama e apreendem drogas, dinheiro, celulares e balança de precisão.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou na manhã desta quinta-feira (9) uma operação contra o tráfico de drogas em Ibitirama. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação em andamento.
Durante a operação, os agentes apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelhos celulares, uma balança de precisão e um rolo de papel filme. Os materiais foram localizados tanto na residência do investigado quanto em um estabelecimento comercial onde ele trabalha.
De acordo com a Polícia Civil, as equipes iniciaram as diligências na casa do suspeito, no bairro Centro. No local, os policiais encontraram substância análoga à maconha, além de R$ 850 em espécie, guardados no quarto do investigado.
Em seguida, os agentes deram continuidade à operação e realizaram buscas no local de trabalho do suspeito, com autorização do responsável pelo estabelecimento. Durante a vistoria, os policiais apreenderam a balança de precisão e o rolo de papel filme, itens frequentemente utilizados no fracionamento e armazenamento de drogas.
O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. A autoridade policial instaurou inquérito para apurar o crime de tráfico de drogas e a possível participação de outros envolvidos.
Segundo a Polícia Civil, a atuação integrada entre as forças de segurança e o uso de recursos especializados, como a equipe K9 da PMES, fortalecem o combate ao tráfico no município. As investigações seguem em andamento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726