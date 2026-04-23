Operação Égide cumpre 14 mandados de prisão contra facção em Anchieta

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/Sul) e da Promotoria de Justiça de Anchieta, deflagrou nesta quinta-feira (23) a Operação Égide no município de Anchieta. A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo e teve como foco o enfrentamento ao crime organizado na região.

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A operação mobilizou uma ampla estrutura, com apoio da Assessoria Militar do MPES, da Seção de Inteligência da 10ª Companhia Independente, além de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e das Forças Táticas da 9ª e 10ª Companhias Independentes, bem como do 9º e 10º Batalhões. Ao todo, participaram Promotores de Justiça, 36 viaturas e 102 policiais militares.

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As equipes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão, expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Anchieta. Entre os alvos, quatro já estavam no sistema prisional em decorrência de investigações em andamento. A ação tem como objetivo combater a atuação da facção criminosa Comando Vermelho, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, armas e homicídios.

As autoridades informaram que outras informações não podem ser divulgadas neste momento, já que o caso tramita em sigilo. Ainda assim, as instituições reforçaram o compromisso com o combate qualificado ao crime organizado e com a segurança pública no Espírito Santo.