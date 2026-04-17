Operação investiga agentes públicos em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil do Espírito Santo, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deflagrou nesta sexta-feira (17) a segunda fase da Operação Caixa de Pandora na Região Serrana. A ação tem como objetivo aprofundar investigações sobre crimes de corrupção, extorsão e violação de sigilo funcional envolvendo agentes públicos.

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A operação foi coordenada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPC), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e da Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrante. Durante as diligências, os investigadores apreenderam celulares e documentos que serão analisados nas próximas etapas do processo.

Em Afonso Cláudio, a equipe cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de uma policial civil lotada em Venda Nova do Imigrante. Além disso, a Justiça determinou o afastamento da servidora da função pública por 180 dias.

Os agentes também cumpriram mandados autorizados pela Vara Única de Itarana em diferentes municípios, com o objetivo de reunir novas evidências para o andamento das investigações.

Segundo a PCES, a operação integra um trabalho contínuo de combate à corrupção policial e busca atingir estruturas criminosas envolvidas em crimes como homicídios, extorsões, roubos, furtos e comércio ilegal de armas na região.

A Polícia Civil informou que todas as diligências foram realizadas conforme determinação judicial e reforçou o compromisso com a transparência e a continuidade das investigações.