Os sinais que colocam 2026 na trilha do Super El Niño histórico de 1876

Se as previsões se confirmarem, o próximo El Niño pode ser o mais severo em 140 anos e recolocar o mundo diante de um fantasma climático que remete a 1876, ano de um dos eventos mais extremos já associados ao fenômeno. De acordo com um artigo do meteorologista holandês Daan van den Broek, a comparação histórica ganhou força porque o sinal atual observado nos modelos climáticos sugere um episódio de intensidade excepcional, capaz de ampliar secas, desorganizar chuvas e pressionar a produção de alimentos em escala global.

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