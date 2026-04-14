Papa Leão XIV afirma que não teme Trump e cita o Evangelho ao responder críticas

O Papa Leão XIV, nascido nos EUA, rebateu nesta segunda-feira (13) as críticas do presidente Donald Trump sobre ele em relação à guerra EUA-Israel no Irã, dizendo aos repórteres que os apelos do Vaticano por paz e reconciliação estão enraizados no Evangelho, e que ele não teme a administração atual do pais onde nasceu.

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“Colocar minha mensagem no mesmo nível do que o presidente tentou fazer aqui, acho que é não entender qual é a mensagem do Evangelho”, disse Leão XIV a bordo do avião papal a caminho da Argélia. “E lamento ouvir isso, mas continuarei com o que acredito ser a missão da igreja no mundo de hoje”.

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O primeiro papa nascido nos EUA na história enfatizou que não estava fazendo um ataque direto contra Trump ou qualquer outra pessoa com seu apelo geral por paz e críticas à “ilusão de onipotência” que está alimentando as guerras no Irã e outros conflitos ao redor do mundo.

“Não entrarei em debate. As coisas que digo certamente não são destinadas como ataques a ninguém. A mensagem do Evangelho é muito clara: ‘Bem-aventurados os pacificadores'”, disse Leo.

Falando a repórteres, ele acrescentou: “Continuarei a falar fortemente contra a guerra, buscando promover a paz, promovendo o diálogo e o multilateralismo entre os estados para encontrar soluções para os problemas”.

Trump fez uma crítica contra o papa na noite de domingo, dizendo que não acha que o líder global da Igreja Católica está “fazendo um trabalho muito bom” e que “ele é uma pessoa muito liberal”. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.