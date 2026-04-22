Parceria Legal promete agitar Vila Velha com programação cultural diversa

A comunidade de Vila Garrido, em Vila Velha, recebe entre os dias 24 e 26 de abril o evento Parceria Legal. A programação reúne shows, cultura e gastronomia no Campo do Camelo. Além disso, a iniciativa valoriza artistas locais e fortalece a identidade cultural do bairro.

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O cantor Paulo Borges abre a programação na sexta-feira (24) com apresentação de pop acústico. Em seguida, o grupo Forró Raiz encerra a noite ao levar ao palco o tradicional pé de serra. Dessa forma, o evento inicia com uma proposta musical que combina leveza e tradição.

Já no sábado (25), o DJ Nenezão conduz a abertura com sucessos das décadas de 80 e 90. Logo depois, o Grupo PagoLife fecha a noite com um repertório animado. Assim, o público encontra ritmos variados e mantém o clima festivo ao longo do dia.

No domingo (26), o cantor Atila Rocha inicia a programação. Na sequência, a cantora Priscila Ribeiro apresenta o sertanejo. Por fim, o Grupo Pele Morena celebra 20 anos de trajetória com um show especial. Com isso, o evento reúne diferentes estilos e gerações no encerramento.

Além das atrações musicais, o Parceria Legal mantém uma área gastronômica ativa durante todos os dias. Dessa maneira, o público aproveita não apenas os shows, mas também opções de culinária no mesmo espaço.

Portanto, o evento se firma como uma vitrine cultural em Vila Velha. Ao reunir música, gastronomia e talentos locais, a iniciativa amplia o acesso à cultura e promove integração entre moradores e visitantes.