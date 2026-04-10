Paróquias do Sul do ES celebram Nossa Senhora da Penha

A próxima segunda-feira (13) marca o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. No entanto, três paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim — localizadas em Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo — realizam celebrações que não coincidem, necessariamente, com a data estadual. Isso ocorre porque cada comunidade organiza seu calendário pastoral de forma independente.

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De modo geral, o dia 13 de abril costuma marcar a festa da comunidade matriz. Já a festa paroquial, que reúne todas as comunidades, acontece em outro período do ano. Assim, as celebrações se dividem entre momentos locais e eventos mais amplos, voltados à unidade da paróquia.

Em Alegre, a Paróquia Nossa Senhora da Penha celebra a padroeira da comunidade matriz com programação entre os dias 10 e 13 de abril. Segundo o pároco Carlos Henrique Dias, há uma distinção clara entre as celebrações. Ele explica que a festa de abril está ligada à história da comunidade local. Por outro lado, a festa paroquial ocorre em agosto e se encerra no dia 15, reunindo todas as comunidades em uma celebração maior.

Situação semelhante ocorre na Paróquia Nossa Senhora da Penha do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o pároco Wosley Guimarães Pansini, a celebração do dia 13 também é restrita à comunidade matriz. Enquanto isso, a festa paroquial acontece em agosto, permitindo a participação das 26 comunidades que integram a paróquia. Dessa forma, a organização garante maior integração entre os fiéis.

Já em Castelo, a Igreja de Nossa Senhora da Penha realiza celebrações locais na data estadual, com destaque para a comunidade Patrimônio do Ouro. Segundo o pároco Antônio Rabanal, o dia 13 será marcado por momentos de oração e louvor. No entanto, a festa paroquial também ocorre em agosto, no dia 15, durante a celebração da Assunção de Maria.

Portanto, embora o feriado estadual unifique a devoção à padroeira, cada paróquia mantém seu próprio calendário. Com isso, os fiéis participam tanto das celebrações locais quanto dos momentos de maior integração ao longo do ano.