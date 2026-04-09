PC prende suspeito de matar piloto de banana boat em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), um homem de 27 anos investigado pelo homicídio do piloto de banana boat Cristiano Rosa Vieira, ocorrido em março, em Guarapari. O suspeito foi localizado escondido na zona rural de Presidente Kennedy, após fugir do local do crime.

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A ação contou com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Guarda Civil Municipal. O investigado tinha mandado de prisão temporária em aberto por homicídio qualificado.

O crime ocorreu no dia 15 de março, na Praia do Amâncio, conhecida como Prainha de Olaria. Na ocasião, equipes da PMES foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

De acordo com as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e indivíduos que utilizavam entorpecentes em frente à residência. Após o desentendimento, a vítima entrou no imóvel e fechou o portão. Em seguida, um dos suspeitos efetuou diversos disparos em direção à casa, atingindo Cristiano Rosa Vieira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e confirmou o óbito ainda no local. Durante a perícia, a Polícia Científica do Espírito Santo encontrou um revólver calibre .38 ao lado do corpo, que foi apreendido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

Após o crime, o suspeito fugiu e passou a se esconder na localidade de Boa Esperança, em Presidente Kennedy. Durante a operação desta quinta-feira, as equipes localizaram o investigado na casa de familiares.

No momento da abordagem, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será analisado no curso das investigações. Em seguida, o suspeito foi conduzido à delegacia e posteriormente encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e possíveis participações de outros envolvidos.