PM prende homem com quase 500 pinos de cocaína na Serra

A Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos com grande quantidade de cocaína na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Parque Jacaraípe, em Serra.

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A ação foi realizada por equipes da 14ª Companhia Independente após denúncia anônima. Segundo as informações, o imóvel estaria sendo utilizado para armazenar e preparar drogas ligadas ao tráfico local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita na janela. Ao notar a presença das equipes, ele tentou se esconder. Em seguida, os militares se deslocaram até o apartamento e perceberam um forte odor característico de cocaína.

O suspeito saiu do imóvel e se rendeu. Durante as buscas, os policiais constataram que o local não apresentava características de residência, já que não havia móveis, eletrodomésticos ou alimentos.

No interior do imóvel, os agentes apreenderam 455 pinos de cocaína, além de uma porção da droga com aproximadamente 90 gramas. Também foram encontradas duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalo.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o suspeito e todo o material apreendido para a Delegacia Regional da Serra, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.