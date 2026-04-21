Polícia flagra tráfico e apreende drogas em Venda Nova

A Polícia Militar realizou uma ação contra o tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante após receber denúncias anônimas sobre movimentação suspeita. A equipe da Força Tática, com apoio do grupo K9, intensificou o patrulhamento na Rua Ernesto Zanelato, no bairro São Vicente, área já conhecida pela prática criminosa.

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Segundo as informações, três indivíduos utilizavam um veículo abandonado para armazenar entorpecentes. Diante disso, os policiais se posicionaram estrategicamente e monitoraram a movimentação.

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Durante a vigilância, a equipe identificou um dos suspeitos indo até o carro diversas vezes, retirando materiais e repassando aos outros dois, que seguiam até a via principal para realizar a entrega a possíveis usuários.

Após o monitoramento, os militares avançaram para a abordagem. No entanto, ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir. Ainda assim, os agentes conseguiram alcançar os três em pontos diferentes. Com eles, foram encontradas porções de substâncias análogas ao haxixe e ao crack.

Além disso, o cão farejador localizou mais entorpecentes no interior do veículo abandonado. Assim, no local, os policiais apreenderam pedras de crack prontas para comercialização, além de outras porções armazenadas. Próximo à área, também foram encontrados materiais utilizados no preparo de drogas, incluindo substância semelhante à cocaína, maconha e ácido bórico.

Em seguida, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante. A equipe realizou o transporte com segurança e sem registro de lesões. Já o veículo utilizado para esconder os entorpecentes foi removido para o pátio credenciado do Detran.

De acordo com a polícia, a região apresenta histórico de atuação de facções criminosas e segue sendo alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.