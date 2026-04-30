Polícia prende três após agressão brutal contra mulher em Cachoeiro

Três suspeitos de participação em uma tentativa de homicídio foram detidos na madrugada desta quinta-feira (30), após ação rápida da polícia no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência teve início após equipes serem acionadas para atender uma mulher com sinais de agressão severa.

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De acordo com as informações apuradas no local, a vítima apresentava lesões graves, incluindo suspeita de fratura exposta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro e encaminhou a mulher para atendimento hospitalar.

Ainda segundo o relato da vítima, ela foi retirada à força de sua residência e agredida por indivíduos ligados ao tráfico de drogas do bairro Bela Vista, onde foram presos. A motivação, conforme apontado, seria a suspeita de que ela estaria repassando informações às forças de segurança.

Após o levantamento inicial das informações, a polícia iniciou diligências ininterruptas, com patrulhamento tático, saturação da área e apoio do serviço de inteligência. A atuação integrada permitiu a identificação, localização e detenção dos três suspeitos ainda em situação de flagrante.

Os detidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para aprofundamento das apurações.