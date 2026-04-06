Postes caem sobre motociclista e travam trânsito em Cachoeiro

Dois postes caíram na manhã desta segunda-feira (6) e, com isso, deixaram o trânsito complicado na Avenida José Rosa Machado, no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Segundo relato de uma testemunha, a fiação atingiu um motociclista no momento da queda. Como resultado, ele caiu da moto. No entanto, apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos.

Além disso, as informações apontam que um dos postes caiu primeiro e, em seguida, acabou arrastando o outro, o que agravou ainda mais a situação no local.

Por causa do incidente, o fluxo de veículos segue lento na região. A avenida, aliás, é uma das mais movimentadas da cidade, o que intensifica os impactos no trânsito.

Diante do ocorrido, a concessionária de energia foi acionada e já atua para resolver o problema. Enquanto isso, motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho.