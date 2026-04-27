Preço do café recua em abril e atinge menor nível em meses

O mês de abril segue marcado por oscilações no mercado cafeeiro, mas com predominância de queda nos preços, especialmente para o café robusta. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que, na parcial entre os dias 1º e 20, o indicador do robusta tipo 6, peneira 13 acima, com retirada no Espírito Santo, apresentou média de R$ 903,90 por saca de 60 quilos.

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