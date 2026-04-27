Conexão Safra

Preço do café recua em abril e atinge menor nível em meses

O mês de abril segue marcado por oscilações no mercado cafeeiro, mas com predominância de queda nos preços, especialmente para o café

Foto: Ailton Pimenta

O mês de abril segue marcado por oscilações no mercado cafeeiro, mas com predominância de queda nos preços, especialmente para o café robusta. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que, na parcial entre os dias 1º e 20, o indicador do robusta tipo 6, peneira 13 acima, com retirada no Espírito Santo, apresentou média de R$ 903,90 por saca de 60 quilos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/preco-do-cafe-recua-em-abril-e-atinge-menor-nivel-em-meses/

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

AgriculturaConexão Safra

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por