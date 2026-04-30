Preço do mamão cai no Espírito Santo e na Bahia com aumento da oferta

Os preços do mamão seguiram em queda no Norte do Espírito Santo e em regiões produtoras da Bahia na semana de 20 a 24 de abril. De acordo com colaboradores consultados pelo Hortifrúti/Cepea, o aumento da oferta de frutas na segunda quinzena do mês, combinado ao enfraquecimento da demanda, pressionou as cotações e dificultou a recuperação dos valores no mercado.

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