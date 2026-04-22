Preço do mamão cai no Norte do ES e demanda segue enfraquecida

Após um período de alta, os preços do mamão havaí voltaram a recuar no Norte do Espírito Santo, enquanto o formosa registrou estabilidade tanto no Sul da Bahia quanto no entreposto paulista. O cenário reflete a desaceleração das negociações no início da segunda quinzena de abril e a dificuldade de sustentar valores mais altos no mercado.

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