Preço do mamão cai no Norte do ES e demanda segue enfraquecida
Após um período de alta, os preços do mamão havaí voltaram a recuar no Norte do Espírito Santo, enquanto o formosa registrou estabilidade
Após um período de alta, os preços do mamão havaí voltaram a recuar no Norte do Espírito Santo, enquanto o formosa registrou estabilidade tanto no Sul da Bahia quanto no entreposto paulista. O cenário reflete a desaceleração das negociações no início da segunda quinzena de abril e a dificuldade de sustentar valores mais altos no mercado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: https://conexaosafra.com/fruticultura/preco-do-mamao-havai-cai-no-norte-do-es-e-demanda-segue-enfraquecida/
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726