Preço dos fertilizantes dispara e preocupa agricultores brasileiros
A escalada dos preços dos fertilizantes no mercado internacional, impulsionada pelo conflito no Oriente Médio, tem pressionado os custos
A escalada dos preços dos fertilizantes no mercado internacional, impulsionada pelo conflito no Oriente Médio, tem pressionado os custos de produção no Brasil e deteriorado as relações de troca dos agricultores. A avaliação é da StoneX, empresa global de serviços financeiros, que aponta impactos diretos sobre o mercado doméstico em razão da forte dependência brasileira de insumos importados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/preco-dos-fertilizantes-dispara-e-preocupa-agricultores-brasileiros/
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726