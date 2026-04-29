Preço dos fertilizantes dispara e preocupa agricultores brasileiros

A escalada dos preços dos fertilizantes no mercado internacional, impulsionada pelo conflito no Oriente Médio, tem pressionado os custos de produção no Brasil e deteriorado as relações de troca dos agricultores. A avaliação é da StoneX, empresa global de serviços financeiros, que aponta impactos diretos sobre o mercado doméstico em razão da forte dependência brasileira de insumos importados.

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