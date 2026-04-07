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Preço dos ovos subiu na Quaresma, mas segue abaixo de anos anteriores

No entanto, apesar desse movimento, os valores médios praticados em 2026 permanecem abaixo dos observados em anos anteriores

Foto: Freepik/divulgação

O preço dos ovos registrou alta de até 21% em março, impulsionado pela maior demanda durante a Quaresma. No entanto, apesar desse movimento, os valores médios praticados em 2026 permanecem abaixo dos observados em anos anteriores, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

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