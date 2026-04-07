Preço dos ovos subiu na Quaresma, mas segue abaixo de anos anteriores
No entanto, apesar desse movimento, os valores médios praticados em 2026 permanecem abaixo dos observados em anos anteriores
O preço dos ovos registrou alta de até 21% em março, impulsionado pela maior demanda durante a Quaresma. No entanto, apesar desse movimento, os valores médios praticados em 2026 permanecem abaixo dos observados em anos anteriores, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
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