Prefeitura de Guaçuí nega vínculo com cursos divulgados no município; entenda

A Prefeitura Municipal de Guaçuí informou que não possui qualquer vínculo com cursos que estão sendo divulgados recentemente no município.

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De acordo com a nota, essas informações não são consideradas oficiais. Dessa forma, o município reforça que não autorizou terceiros a oferecerem cursos em seu nome. Ao mesmo tempo, a Prefeitura destaca que não realiza cobranças indevidas sem divulgação institucional.

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Além disso, a administração municipal esclarece que divulga todos os cursos, programas e ações oficiais exclusivamente por canais institucionais.

Dessa maneira, a Prefeitura orienta a população a verificar a veracidade das informações antes de realizar qualquer inscrição ou pagamento. Ao mesmo tempo, a recomendação inclui atenção redobrada diante de cobranças e anúncios não confirmados.