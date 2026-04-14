Previsão do tempo: como será o clima hoje em Cachoeiro

A terça-feira (14) será marcada por tempo estável, com predomínio de sol entre nuvens ao longo do dia em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, não há previsão de chuva, já que o volume acumulado permanece em 0.0 mm.

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O dia começa com presença de névoa durante o amanhecer. De acordo com o Climatempo, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. No período da tarde, o tempo segue com sol e algumas nuvens, mantendo o clima firme.

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Enquanto isso, a noite terá poucas nuvens. No entanto, ao longo da madrugada e também no período noturno, o céu apresenta variação com algumas nuvens.

As temperaturas variam entre 17°C e 28°C. Ao mesmo tempo, a sensação térmica oscila entre 17°C e 22°C, indicando clima mais ameno em comparação à temperatura máxima registrada.

Além disso, a umidade do ar permanece elevada, chegando a 97%. O vento sopra de forma fraca, com velocidade de aproximadamente 5 km/h, o que contribui para a estabilidade das condições climáticas.

O sol nasce às 05h55 e se põe às 17h34. Enquanto isso, a fase da lua é minguante. Por fim, não há probabilidade de formação de arco-íris ao longo do dia.