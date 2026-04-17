Previsão indica chuva no litoral e sol no interior do ES

A umidade trazida pelos ventos costeiros muda o tempo no Espírito Santo nesta sexta-feira. Ao longo do dia, a previsão indica chuva rápida em alguns períodos, sobretudo no litoral. Ainda assim, o sol aparece entre nuvens e garante momentos de tempo aberto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na prática, a instabilidade atinge o litoral sul, a Grande Vitória e a Região Nordeste. Nessas áreas, a chuva ocorre na madrugada, pela manhã e também à noite. Contudo, nos demais períodos, o tempo segue firme. Enquanto isso, nas outras regiões do estado, o cenário é diferente: o céu varia com poucas nuvens e não há previsão de chuva.

Leia também: Chuva rápida atinge litoral do ES nesta quinta-feira

Além disso, as temperaturas permanecem estáveis em todo o Espírito Santo. O vento sopra de fraco a moderado no litoral, o que contribui para a sensação de clima ameno durante o dia.

Previsão por regiões

Na Grande Vitória, por exemplo, a previsão aponta chuva rápida nos três períodos citados. Ainda assim, o tempo abre ao longo do dia. As temperaturas variam entre 20 °C e 32 °C, enquanto em Vitória os termômetros ficam entre 20 °C e 31 °C.

Já na Região Sul, a chuva se concentra no litoral durante a madrugada, manhã e noite. Por outro lado, nas demais áreas, não há previsão de precipitação. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 19 °C a 31 °C. Já nas regiões mais altas, os termômetros marcam entre 15 °C e 30 °C.

Na Região Serrana, o tempo segue firme. O céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 17 °C e 31 °C nas áreas menos elevadas, enquanto nas regiões mais altas variam de 15 °C a 30 °C.

No Norte do estado, o cenário também é de estabilidade. O dia terá poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 32 °C.

Da mesma forma, a Região Noroeste segue com tempo aberto. Não há previsão de chuva e o céu permanece com poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 19 °C e a máxima chega a 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 18 °C e 31 °C.

Por fim, na Região Nordeste, a umidade volta a influenciar o clima. Há previsão de chuva rápida na madrugada, manhã e noite. No entanto, o tempo permanece aberto nos demais períodos. As temperaturas ficam entre 22 °C e 32 °C.