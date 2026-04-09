Programação do cinema: O Drama aposta em romance e reviravoltas inesperadas

O filme O Drama coloca um casal apaixonado no centro de uma história marcada por tensão e descobertas inesperadas. Enquanto organizam os últimos detalhes do casamento, eles vivem um momento que deveria ser de celebração. No entanto, segredos vêm à tona e mudam completamente o rumo da relação. Assim, a narrativa conduz o público por uma trama envolvente, que mistura romance e incerteza.

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Além disso, as revelações abalam a confiança entre os dois e criam dúvidas profundas. Assim, diante da situação, o casal passa a questionar sentimentos, escolhas e até o futuro juntos. Ao mesmo tempo, o longa apresenta uma nova perspectiva sobre o amor, destacando que nem sempre o que parece sólido resiste a verdades ocultas. Dessa forma, O Drama mantém o espectador atento a cada reviravolta.

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Mais opões

Enquanto isso, o público de Cachoeiro encontra diversas opções para assistir ao filme. Os cinemas da cidade oferecem uma programação variada, com sessões distribuídas ao longo do dia. Assim, os espectadores podem escolher horários mais convenientes e aproveitar a experiência nas telonas.

Por fim, além de O Drama, a programação reúne outros títulos em cartaz, com opções para diferentes gostos e faixas etárias. Portanto, quem busca entretenimento encontra variedade de filmes e horários nos cinemas de Cachoeiro, o que amplia as possibilidades para curtir o cinema na cidade.

Programação – Cine Unimed

Sala 01

Velhos Bandidos (2D)

Sábado e domingo (sessão extra) – 15h45 (NACIONAL)

Todos os dias – 17h45 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Devoradores de Estrelas (2D)

Todos os dias – 19h45 (LEGENDADO)

Sala 02

Super Mario Galxi: O Filme

Sábado e domingo (sessão extra) – 14h (DUBLADO – 2D) – Todos pagam meia

Todos os dias – 16h (2D)

Todos os dias – 18h20 | 20h40 (3D)

Sala 03

O Drama (2D)

Sábado e domingo (sessão extra) – 15h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Gemma Galgani (2D)

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Devoradores de Estrelas (2D)

Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)

Sala 04

Os Estranhos: Capitulo Final (2D)

Todos os dias – 16h45 | 18h45 (DUBLADO)

O Drama (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Programação – Cine Ritz Perim

Sala 01

Velhos Bandidos (2D)

Todos os dias – 18h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Cinco Tipos de Medo (2D)

Todos os dias – 16h15 | 20h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Super Mario Galxi: O Filme

Todos os dias – 16h | 20h40 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 18h20 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Os Estranhos: Capitulo Final (2D)