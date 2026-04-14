Projeto amplia acesso a exames e óculos para crianças no Sul do ES

A Unimed Sul Capixaba ampliou o acesso à saúde visual infantil por meio do Projeto ViVer. A iniciativa facilita o diagnóstico e o tratamento de problemas de visão e, além disso, promove ações que impactam diretamente o desenvolvimento das crianças.

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Nesta semana, o projeto registrou um marco importante. A equipe realizou a entrega de óculos ao estudante Arthur Nogueira Xavier, de 11 anos, que convive com miopia e astigmatismo. Além disso, o modelo entregue conta com lente de tratamento, indicada para conter a progressão do grau.

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Arthur utiliza óculos desde os três anos de idade. No entanto, durante acompanhamento recente, os profissionais identificaram um avanço acelerado na visão. Com isso, a indicação da lente trouxe uma nova alternativa de tratamento. Ao mesmo tempo, o alto custo representava um desafio para a família.

A mãe do estudante, Maria Dolores Nogueira Campos, técnica de enfermagem, conseguiu incluir o filho no projeto por meio do Núcleo Feminino. Dessa forma, a iniciativa viabilizou o acesso ao recurso necessário para o tratamento.

A entrega também marcou a trajetória do Núcleo Feminino, que atua há mais de dez anos. Isso porque, pela primeira vez, uma criança recebeu uma lente de tratamento dentro do projeto. Além disso, a ação contou com parceria da clínica CEMES, que forneceu o material com custo reduzido.

Assim que colocou os novos óculos, o estudante percebeu melhora na qualidade da visão. Com isso, o resultado trouxe mais conforto no dia a dia e facilitou as atividades escolares.

Projeto ViVer

Criado em 2015, o Projeto ViVer atua de forma preventiva. Para isso, a equipe capacita professores a identificar sinais de dificuldades visuais em sala de aula. Em seguida, os alunos passam por triagem e são encaminhados para avaliação especializada.

Após o encaminhamento, os estudantes realizam consultas na clínica CEMES com oftalmologistas cooperados da Unimed Sul Capixaba. Quando necessário, o projeto disponibiliza os óculos gratuitamente por meio do Núcleo Feminino.

A iniciativa, portanto, amplia o acesso à saúde visual. Além disso, contribui para o desenvolvimento das crianças ao garantir melhores condições de aprendizagem e acompanhamento adequado.