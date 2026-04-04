Quais são os maiores prêmios da Lotofácil? Veja o ranking
O concurso 3190 detém o título de maior premiação já registrada na história desta loteria.
A Lotofácil figura entre as modalidades preferidas dos brasileiros pela sua dinâmica de jogo. Entretanto, é no mês de setembro que a sorte atinge patamares astronômicos. Os maiores prêmios da Lotofácil pertencem invariavelmente à edição especial da Independência. Este sorteio anual movimenta milhões de apostadores em busca de uma mudança radical de vida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O novo recorde histórico da modalidade
Atualmente, o concurso 3190 detém o título de maior premiação já registrada na história desta loteria. Realizado no dia 9 de setembro de 2024, o sorteio distribuiu aproximadamente R$ 202,5 milhões. Esse valor superou todas as expectativas do mercado lotérico nacional. Além disso, a edição de 2024 consolidou a tendência de crescimento constante nos montantes oferecidos pela Caixa Econômica Federal.
Leia também: Lotomania acumulada: tudo o que você precisa saber para o sorteio de hoje
Anteriormente, o topo do ranking pertencia ao concurso realizado em 2023. Naquela ocasião, a Lotofácil da Independência (concurso 2900) pagou a expressiva quantia de R$ 192,1 milhões. Este valor foi dividido entre 65 apostas contempladas. Portanto, o crescimento de um ano para o outro reforça o sucesso absoluto da modalidade entre o público.
Evolução dos valores e ranking de premiação
A trajetória de sucesso não para por aí. Se analisarmos o histórico recente, o terceiro maior prêmio ocorreu em 10 de setembro de 2022. O concurso 2610 entregou aos ganhadores um montante de R$ 177,6 milhões.
Abaixo, veja o ranking atualizado das maiores premiações:
- 1º Lugar (2024): R$ 202,5 milhões (Concurso 3190)
- 2º Lugar (2023): R$ 192,1 milhões (Concurso 2900)
- 3º Lugar (2022): R$ 177,6 milhões (Concurso 2610)
Esses números comprovam que a Lotofácil da Independência se tornou o sorteio com os maiores valores pagos pela instituição nesta categoria.
A dinâmica do prêmio que não acumula
Diferente dos sorteios regulares, a edição especial possui uma regra fundamental: o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as 15 dezenas principais, o valor passa para os acertadores de 14 números. Certamente, essa condição especial aumenta o entusiasmo dos jogadores em todo o país.
Dessa forma, a Lotofácil continua batendo recordes de arrecadação e premiação. O aumento gradual nos valores ano após ano mostra o engajamento dos apostadores. Com o recorde de R$ 202,5 milhões, a modalidade reafirma seu papel de destaque no cenário das loterias federais. Afinal, a busca pelos maiores prêmios da Lotofácil movimenta as esperanças de milhares de brasileiros anualmente.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726