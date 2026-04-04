Quais são os maiores prêmios da Lotofácil? Veja o ranking

A Lotofácil figura entre as modalidades preferidas dos brasileiros pela sua dinâmica de jogo. Entretanto, é no mês de setembro que a sorte atinge patamares astronômicos. Os maiores prêmios da Lotofácil pertencem invariavelmente à edição especial da Independência. Este sorteio anual movimenta milhões de apostadores em busca de uma mudança radical de vida.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O novo recorde histórico da modalidade

Atualmente, o concurso 3190 detém o título de maior premiação já registrada na história desta loteria. Realizado no dia 9 de setembro de 2024, o sorteio distribuiu aproximadamente R$ 202,5 milhões. Esse valor superou todas as expectativas do mercado lotérico nacional. Além disso, a edição de 2024 consolidou a tendência de crescimento constante nos montantes oferecidos pela Caixa Econômica Federal.

Leia também: Lotomania acumulada: tudo o que você precisa saber para o sorteio de hoje

Anteriormente, o topo do ranking pertencia ao concurso realizado em 2023. Naquela ocasião, a Lotofácil da Independência (concurso 2900) pagou a expressiva quantia de R$ 192,1 milhões. Este valor foi dividido entre 65 apostas contempladas. Portanto, o crescimento de um ano para o outro reforça o sucesso absoluto da modalidade entre o público.

Evolução dos valores e ranking de premiação

A trajetória de sucesso não para por aí. Se analisarmos o histórico recente, o terceiro maior prêmio ocorreu em 10 de setembro de 2022. O concurso 2610 entregou aos ganhadores um montante de R$ 177,6 milhões.

Abaixo, veja o ranking atualizado das maiores premiações:

1º Lugar (2024): R$ 202,5 milhões (Concurso 3190)

2º Lugar (2023): R$ 192,1 milhões (Concurso 2900)

3º Lugar (2022): R$ 177,6 milhões (Concurso 2610)

Esses números comprovam que a Lotofácil da Independência se tornou o sorteio com os maiores valores pagos pela instituição nesta categoria.

A dinâmica do prêmio que não acumula

Diferente dos sorteios regulares, a edição especial possui uma regra fundamental: o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as 15 dezenas principais, o valor passa para os acertadores de 14 números. Certamente, essa condição especial aumenta o entusiasmo dos jogadores em todo o país.

Dessa forma, a Lotofácil continua batendo recordes de arrecadação e premiação. O aumento gradual nos valores ano após ano mostra o engajamento dos apostadores. Com o recorde de R$ 202,5 milhões, a modalidade reafirma seu papel de destaque no cenário das loterias federais. Afinal, a busca pelos maiores prêmios da Lotofácil movimenta as esperanças de milhares de brasileiros anualmente.