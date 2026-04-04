Quina: saiba como jogar e como funcionam os prêmios

A Quina se consolida como uma das modalidades mais tradicionais das loterias brasileiras e se destaca pela frequência dos sorteios. Além disso, a Caixa Econômica Federal administra o jogo e oferece diversas faixas de premiação, ampliando as possibilidades de ganho para os apostadores.

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O jogo funciona de forma simples. Primeiramente, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Em seguida, a organização realiza o sorteio de cinco dezenas em cada concurso. Assim, quem acerta todos os números leva o prêmio principal. Além disso, o sistema paga valores para quem faz quatro (quadra), três (terno) ou dois acertos (duque).

A Caixa realiza sorteios quase todos os dias, o que mantém o jogo ativo e com grande volume de apostas. Dessa forma, quando ninguém acerta a faixa principal, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Com isso, o valor disponível aumenta e atrai ainda mais participantes.

As probabilidades também influenciam diretamente o jogo. Por outro lado, em uma aposta simples, as chances de acertar os cinco números são reduzidas, como ocorre em outras loterias. Ainda assim, o apostador pode aumentar suas chances ao marcar mais dezenas, embora isso eleve o custo da aposta.

Além disso, ao longo do ano, a Quina inclui concursos especiais com prêmios elevados que não acumulam. Nesses casos, se ninguém acerta os cinco números, a organização distribui o valor entre os apostadores que acertarem quatro dezenas.

Por fim, com regras acessíveis, sorteios frequentes e diferentes formas de premiação, a Quina mantém sua relevância entre as loterias no Brasil, reunindo praticidade e expectativa de bons prêmios.