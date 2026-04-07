R$ 15 milhões na conta: o lucro mensal que a Mega-Sena garante na poupança

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira, 7 de abril de 2026, o concurso 2.993 da Mega-Sena. O prêmio estimado atinge a marca de R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas solitário. Por isso, muitos apostadores planejam o que fazer com essa fortuna.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A caderneta de poupança continua sendo o destino favorito de milhões de brasileiros. Embora existam outras opções, a simplicidade do investimento atrai os novos milionários. Entender o retorno financeiro desse montante ajuda no planejamento de uma vida estável.

Leia também: Ganhou na loteria? Veja como retirar seu prêmio

Quanto rendem R$ 15 milhões na poupança?

Atualmente, a taxa Selic define o ritmo dos ganhos na economia nacional. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende o valor fixo de 0,5% ao mês somado à Taxa Referencial (TR). Consequentemente, o rendimento mensal supera os R$ 75 mil iniciais.

De acordo com os dados atuais de abril de 2026, o ganhador receberia aproximadamente R$ 100.500,00 logo no primeiro mês. Esse cálculo considera uma TR média recente. Assim, o sortudo garante uma renda mensal luxuosa sem tocar no capital principal.

Ao longo de um ano, o patrimônio cresce de forma considerável. O rendimento anual acumulado ultrapassa a marca de R$ 1,2 milhão. Além disso, a poupança oferece a vantagem da isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas.

Como jogar na Mega-Sena

Participar do sorteio é um processo simples e rápido. O apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Atualmente, a aposta mínima de seis dezenas custa R$ 6,00.

As casas lotéricas de todo o país recebem os jogos até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Além disso, o portal Loterias Caixa e o aplicativo oficial permitem apostas online. O sistema também oferece a “Surpresinha”, onde o computador escolhe os números para você.

Caso prefira jogar em grupo, o Bolão Caixa aumenta as chances de vitória. Nessa modalidade, o valor do jogo é dividido entre as cotas dos participantes. Portanto, os apostadores conseguem marcar mais números pagando uma fração do preço total.

Chances de ganhar e premiação

A probabilidade de vencer com um jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. No entanto, o prêmio não se restringe apenas ao acerto total. A Caixa também paga valores significativos para quem faz a Quina (cinco acertos) e a Quadra (quatro acertos).

Os sorteios ocorrem regularmente às terças, quintas e sábados. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Prepare seus números e confira o bilhete com atenção após o sorteio.