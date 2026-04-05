Ranking da sorte: quais foram os maiores prêmios da história da Dupla Sena

A busca por prêmios milionários move milhares de apostadores em todo o Brasil. Entre as modalidades mais generosas da Caixa Econômica Federal, a Dupla de Páscoa assume o protagonismo. Recentemente, este concurso especial alcançou marcas inéditas, estabelecendo novos recordes de arrecadação e premiação.

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O auge histórico: o prêmio de R$ 50 milhões em 2025

O ano de 2025 entrou para a história das loterias nacionais. Naquele ano, a Dupla de Páscoa atingiu a estimativa recorde de R$ 50 milhões. Nesse sentido, esse valor representa o maior montante já oferecido na história desta modalidade.

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O sorteio principal beneficiou dois grandes ganhadores. Cada aposta vencedora recebeu aproximadamente R$ 25,1 milhões. Assim, esse evento consolidou a Dupla de Páscoa como uma das datas mais rentáveis para o público apostador, superando todas as expectativas do mercado.

A evolução das premiações recordes

Observamos um crescimento constante nos maiores prêmios da Dupla Sena ao longo dos últimos anos. Em 2024, por exemplo, o concurso especial distribuiu R$ 37,5 milhões. Naquela ocasião, o prêmio principal foi dividido entre duas apostas, oriundas de João Pinheiro (MG) e Niterói (RJ).

Já para o ciclo de 2026, as projeções continuam elevadas. O concurso 2940 já anunciou uma estimativa de R$ 40 milhões. Embora esse valor seja inferior ao topo do ranking de 2025, ele ainda se mantém como um dos prêmios mais altos já registrados pela Caixa para esta categoria.

Por que os prêmios especiais são tão altos?

O sucesso da Dupla de Páscoa reside na sua regra de não acumular. Diferente dos sorteios semanais, o valor total deve ser pago aos vencedores no dia do concurso especial.

Se nenhum apostador acertar as seis dezenas do primeiro sorteio, o prêmio desce para a segunda faixa. Ou seja, os acertadores de cinco números (quina) dividem a bolada. Essa característica garante que valores astronômicos, como os R$ 50 milhões de 2025, sejam entregues de forma integral aos participantes.

Chances duplas com investimento baixo

Mesmo com prêmios que figuram entre os maiores do país, o custo de entrada permanece competitivo. Uma aposta simples na Dupla Sena custa apenas R$ 2,50. Com esse valor, o jogador escolhe 6 números entre os 50 disponíveis.

O grande atrativo é que cada bilhete concorre a dois sorteios diferentes no mesmo concurso. Portanto, o apostador dobra suas oportunidades de entrar para a lista dos grandes felizardos da história das loterias brasileiras.