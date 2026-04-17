Sargento da PM sofre acidente na BR-482 entre Alegre e Guaçuí
Sargento da PM sofre acidente na BR-482 entre Alegre e Guaçuí. Veículo saiu da pista e desceu ribanceira na noite desta quinta-feira.
Um sargento da Polícia Militar do Espírito Santo sofreu um acidente na noite desta quinta-feira, por volta das 22h, na BR-482, trecho que liga Alegre a Guaçuí.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as primeiras informações, o militar, morador de Guaçuí, seguia para Alegre, onde iria trabalhar, quando ocorreu o acidente. Há suspeita de que o condutor tenha dormido ao volante ou passado mal no momento da direção.
O veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira nas proximidades do bairro Guararena. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.
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