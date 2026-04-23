Sequência de O Diabo Veste Prada chega aos cinemas; veja programação

A aguardada continuação de O Diabo Veste Prada chega aos cinemas e retoma a história de uma das personagens mais marcantes do universo da moda. Desta vez, Miranda Priestly enfrenta um cenário de mudanças profundas na indústria editorial. Além disso, o colapso do jornalismo tradicional impõe novos desafios à sua trajetória. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com a ascensão de Emily, sua ex-secretária, que agora ocupa um cargo de destaque em uma grande marca de luxo.

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Nesse contexto, a trama intensifica os conflitos entre as duas personagens. Enquanto Miranda tenta manter sua influência, Emily passa a tomar decisões estratégicas no mercado publicitário. Dessa forma, o embate entre passado e presente ganha força e conduz a narrativa, que mistura tensão, elegância e transformações no mundo da moda.

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Primeiro filme foi um sucesso!

Vale lembrar que o primeiro filme conquistou o público ao mostrar os bastidores de uma revista de moda e a rotina intensa de trabalho sob o comando exigente de Miranda. Com personagens marcantes e diálogos memoráveis, a produção se tornou referência e segue como um clássico para fãs do gênero.

Programação

Em Cachoeiro de Itapemirim, o público pode acompanhar essa novidade nas salas de cinema da cidade. Além disso, outras produções também estão em cartaz, oferecendo diferentes opções para quem busca entretenimento nas telonas.

Programação – Cine Unimed

DIA 29/04 – PRÉ-ESTREIA

O Diabo veste Prada 2 (2D)

20h45 (LEGENDADO)

O Diabo veste Prada 2 (2D)

20h30 (DUBLADO)

Sala 01

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Lua Nova (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Michael (2D)

Todos os dias – 15h45 | 18h30 | 21h15 (DUBLADO)

Sala 03

Super Mario Galaxi: O Filme (3D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO)

Michael (2D)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Sala 04

Rio de Sangue (2D)

Todos os dias – 15h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Devoradores de Estrelas (2D)

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Maldição da Múmia (2D)

Quinta a terça – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação – Cine Ritz Perim

DIA 29/04 – PRÉ-ESTREIA

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

20h (DUBLADO)

Sala 01

Rio de Sangue (2D)

Todos os dias – 16h (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Lua Nova (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Maldição da Múmia (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Michael (2D)

Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h30 | 21h (DUBLADO)

Sala 03

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Sábado e domingo – 15h00 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Michael (2D)