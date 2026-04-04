Setor atacadista capixaba se antecipa à Reforma Tributária e busca competitividade
Encontro técnico promovido pelo Sincades reuniu empresários e especialistas para discutir impactos das novas regras fiscais no Espírito Santo.
O setor atacadista capixaba e a Reforma Tributária estiveram no centro de um encontro técnico realizado pelo Sincades. O evento reuniu empresários, especialistas e gestores para discutir os impactos das novas regras fiscais e orientar as empresas sobre como se preparar para o novo cenário econômico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Realizado no auditório da entidade, em Vitória, o encontro contou com a participação de cerca de 70 pessoas e teve como foco transformar as mudanças da reforma em ações práticas para os negócios.
Durante a programação, especialistas apresentaram as principais novidades normativas e os riscos fiscais envolvidos no período de transição. Entre os temas abordados estiveram as mudanças nas Notas Fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e), que passarão a incluir informações relacionadas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além dos impactos da Portaria RFB nº 635 sobre incentivos fiscais.
O painel principal foi mediado pelo advogado e assessor tributário do Sincades, Alexandre Fiorot, e contou com a participação de representantes do poder público, como Pedro de Sá, subsecretário de Estado de Competitividade da Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo (Sedes), e Giovani Brum, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz).
Segundo Fiorot, a iniciativa buscou oferecer clareza para que os empresários possam tomar decisões estratégicas diante das mudanças. “Nosso objetivo foi apresentar informações úteis sobre a reforma e discutir quais medidas o governo estadual pode adotar para garantir que o setor atacadista continue competitivo após o período de transição e o fim de regimes especiais de ICMS”, explicou.
Representando a Sedes, Pedro de Sá destacou que a reforma também pode abrir novas oportunidades econômicas. Para ele, o Espírito Santo inicia esse novo ciclo em posição favorável, com uma economia sólida e disposição institucional para enfrentar os desafios de forma integrada entre poder público e setor produtivo.
O subsecretário de Estado da Receita, Thiago Venâncio, também participou do encontro e ressaltou a importância do setor para a economia capixaba. “O atacado distribuidor tem papel estratégico para o desenvolvimento do Estado. O diálogo entre governo e setor produtivo é fundamental para enfrentar os desafios da reforma”, afirmou.
Na avaliação do superintendente do Sincades, Cézar Pinto, organização e acesso à informação serão determinantes para que as empresas atravessem o período de transição mantendo a competitividade. “Preparar-se para a Reforma Tributária é essencial para garantir a continuidade dos negócios e fortalecer o papel do setor no desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, destacou.
A iniciativa faz parte de uma agenda permanente da entidade voltada à atualização do setor. O Sincades mantém um grupo tributário com reuniões mensais abertas às empresas associadas, onde temas como a Reforma Tributária são debatidos de forma contínua.
Entenda as mudanças da Reforma Tributária
A Reforma Tributária brasileira prevê a simplificação dos tributos sobre o consumo no país. A principal mudança será a substituição de quatro impostos — PIS, Cofins, ICMS e ISS — por dois novos tributos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), administrado por estados e municípios.
Os dois tributos terão a mesma base de cálculo e regras semelhantes. Já os fundos estaduais criados a partir de contribuições sobre produtos primários e semielaborados devem permanecer em vigor até o ano de 2032, quando termina o período de transição previsto na reforma.
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