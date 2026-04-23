Sine de Anchieta abre 33 vagas de emprego nesta quinta

O Sine de Anchieta disponibiliza 33 vagas de emprego nesta quinta-feira (23), com oportunidades em diferentes áreas do mercado. As vagas contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos, ampliando as chances para trabalhadores da região.

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As oportunidades incluem cargos como soldador montador, padeiro, auxiliar de cozinha e garçom. Além disso, há vagas para técnico em automação, topógrafo, bombeiro civil e assistente administrativo. Dessa forma, o painel atende candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

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O Sine também oferece vagas para atuação em Anchieta, Guarapari e Piúma. No entanto, algumas funções exigem experiência comprovada em carteira ou requisitos específicos, como ensino técnico ou carteira de habilitação.

Os interessados devem comparecer ao atendimento presencial, que ocorre das 8h às 17h, na Casa do Cidadão, no Centro de Anchieta. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, carteira de trabalho e currículo atualizado.

Além disso, o Sine alerta que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, o candidato deve buscar atendimento o quanto antes para garantir participação nos processos seletivos.