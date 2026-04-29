Sine de Cachoeiro está com centenas de vagas de emprego disponíveis
O serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência.
Nesta quarta-feira (29), o Sine de Cachoeiro está com 268 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, as vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
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Como participar
Assim, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
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