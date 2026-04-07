Super El Niño pode ser o mais forte em 140 anos e elevar calor global

As projeções climáticas mais recentes indicam a possibilidade de formação de um super El Niño ainda neste ano, em um cenário que pode levar o planeta a registrar calor recorde até 2027. Reportagem do Washington Post, com base em dados do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, o ECMWF, e em análises de especialistas, apontam o fenômeno como potencialmente tão intenso que pode se tornar o mais forte em 140 anos no Oceano Pacífico.

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