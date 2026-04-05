Super Sete: apostadores encaram desafio das colunas

A Super Sete desafia os apostadores com um formato diferente das demais loterias. A Caixa Econômica Federal criou a modalidade com base em colunas, o que exige uma estratégia distinta na hora de apostar.

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O jogador escolhe pelo menos um número em cada uma das sete colunas disponíveis, que vão de 0 a 9. Dessa forma, ele monta sua aposta selecionando combinações que participam do sorteio. A Caixa sorteia um número por coluna, formando o resultado final com sete algarismos.

Quem acerta todos os números nas sete colunas garante o prêmio principal. Além disso, o jogo também paga valores para quem acerta seis, cinco, quatro ou três colunas, ampliando as chances de retorno ao apostador.

A Caixa realiza sorteios em dias específicos da semana, mantendo a regularidade da modalidade. Quando ninguém acerta as sete colunas, o prêmio acumula para o concurso seguinte, o que pode elevar os valores oferecidos.

As probabilidades variam conforme a quantidade de números escolhidos em cada coluna. Quanto mais opções o jogador marca, maiores são suas chances de acerto. No entanto, o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de combinações selecionadas.

Com um formato inovador, regras acessíveis e diferentes faixas de premiação, o Super Sete se consolida como uma alternativa para quem busca uma experiência diferente nas loterias, combinando estratégia e sorte em um único jogo.