Supertufão no Pacífico reforça alerta para El Niño forte
A formação do supertufão Sinlaku no Pacífico Oeste, sobre águas excepcionalmente quentes, é apontada pela Metsul Meteorologia
A formação do supertufão Sinlaku no Pacífico Oeste, sobre águas excepcionalmente quentes, é apontada pela Metsul Meteorologia como mais um forte indicativo de que o El Niño está próximo e pode ganhar intensidade nos próximos meses, com impactos relevantes no clima do Brasil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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