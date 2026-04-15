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Supertufão no Pacífico reforça alerta para El Niño forte

A formação do supertufão Sinlaku no Pacífico Oeste, sobre águas excepcionalmente quentes, é apontada pela Metsul Meteorologia 

A formação do supertufão Sinlaku no Pacífico Oeste, sobre águas excepcionalmente quentes, é apontada pela Metsul Meteorologia como mais um forte indicativo de que o El Niño está próximo e pode ganhar intensidade nos próximos meses, com impactos relevantes no clima do Brasil.

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