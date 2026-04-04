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Timemania: apostadores tentam a sorte e ainda ajudam clubes

Entenda como funciona a Timemania, como apostar, premiações e como o jogo ajuda clubes de futebol no Brasil.

Cartões da Timemania
Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

A Timemania mobiliza apostadores em todo o país ao combinar sorte e futebol. Além disso, a Caixa Econômica Federal administra a modalidade e destina parte da arrecadação aos clubes brasileiros, o que diferencia o jogo das demais loterias.

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O jogador participa de forma simples. Primeiramente, ele escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e, em seguida, seleciona um Time do Coração entre as opções cadastradas. Durante o sorteio, a Caixa define sete dezenas e um clube. Assim, quem acerta todos os números conquista o prêmio principal, enquanto outras faixas de acerto também garantem premiações.

A Caixa realiza sorteios em dias específicos da semana, o que assegura a regularidade do jogo. Dessa forma, quando ninguém acerta as sete dezenas, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Esse mecanismo aumenta os valores e atrai ainda mais participantes.

As probabilidades seguem o padrão das loterias. Por outro lado, em uma aposta simples, as chances de acertar todos os números são reduzidas. Ainda assim, o jogador amplia suas possibilidades ao marcar mais dezenas, embora isso eleve o valor da aposta.

Além disso, o Time do Coração garante uma premiação fixa caso o clube escolhido seja sorteado, independentemente do desempenho nos números principais. Com isso, o jogo amplia as chances de retorno e fortalece o vínculo entre o apostador e seu time.

Por fim, com regras acessíveis, sorteios regulares e impacto direto no futebol brasileiro, a Timemania se consolida como uma alternativa entre as loterias, reunindo entretenimento e apoio aos clubes.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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