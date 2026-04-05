Traficante é preso com drogas, munição e dinheiro em Guaçuí

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, munição e dinheiro, além da prisão de um suspeito de tráfico na noite deste sábado (04), no município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.

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A ocorrência foi registrada por policiais da R.O.R do 3º Batalhão da Polícia Militar durante patrulhamento preventivo na cidade. Durante a ronda, os militares abordaram um homem que apresentava atitude suspeita ao lado de outro indivíduo. Ao perceber a aproximação da viatura, o segundo suspeito fugiu do local.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com o abordado um papelote de cocaína e dinheiro em espécie. Diante da suspeita de envolvimento com o tráfico, a equipe aprofundou as diligências.

Durante a ocorrência, os militares localizaram um veículo ligado ao suspeito. Dentro do automóvel foram apreendidos mais seis papelotes de cocaína e a quantia de R$ 2.002,00 em dinheiro.

As buscas também se estenderam até a residência do suspeito. No local, os policiais encontraram uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar entorpecentes, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, um cartucho calibre .12, tubos de pólvora e um aparelho celular.

Ao todo, a ação resultou na apreensão de sete papelotes de cocaína, R$ 2.102,00 em dinheiro, além de diversos materiais associados à atividade criminosa.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional localizada em Alegre, onde a ocorrência foi apresentada para as providências legais.

A Polícia Militar reforça que operações de patrulhamento e combate ao tráfico continuam sendo realizadas em toda a região, com o objetivo de reforçar a segurança da população e combater a criminalidade.