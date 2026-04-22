Turista mineiro é encontrado morto em praia de Guarapari

O corpo de um turista de Minas Gerais foi encontrado na manhã desta terça-feira (21), na Praia do Morro, em Guarapari. O homem estava desaparecido desde o último sábado (18), quando entrou no mar e não retornou.

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Equipes foram acionadas após a informação de um corpo no mar, próximo ao Morro da Pescaria. No entanto, quando chegaram ao local, salva-vidas já haviam retirado a vítima da água. Familiares reconheceram o jovem ainda na faixa de areia.

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As buscas começaram no domingo (20), com apoio de guarda-vidas, Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos. As equipes utilizaram moto aquática, bote e drone para varreduras. A principal hipótese é que o turista tenha passado mal dentro da água.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.