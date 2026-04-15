Unimed Sul Capixaba doa suplementos a famílias em tratamento oncológico
Iniciativa atende famílias vulneráveis durante o período de espera por liberação do sistema público.
A Unimed Sul Capixaba entregou 25 latas de suplemento alimentar para pacientes da área de oncologia. A ação atende famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, garante suporte nutricional durante o tratamento contra o câncer.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os suplementos seguem para clientes acompanhados pela equipe assistencial. Nesse sentido, o objetivo é manter o cuidado contínuo. Principalmente, em um período considerado delicado.
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O sistema público também fornece esse tipo de suplemento. No entanto, o prazo de liberação pode variar entre 40 e 60 dias. Por isso, a atuação da cooperativa se torna essencial.
Durante esse intervalo, o Núcleo Feminino assegura o atendimento. Assim, evita que os pacientes fiquem desassistidos. Consequentemente, o tratamento segue com mais segurança.
Identificação das famílias atendidas
A médica e coordenadora do núcleo, Fabíola Freitas, destaca que a equipe realiza uma triagem criteriosa. Segundo a profissional, a assistente social da Unimed Oncologia identifica as famílias que precisam do apoio.
“A iniciativa direciona o atendimento para quem mais necessita. Dessa forma, garantimos eficiência na entrega do suporte”, explica a coordenadora Fabíola Freitas.
Mobilização que gera cuidado
O Núcleo Feminino viabiliza as doações ao longo do ano. Para isso, promove ações solidárias. Entre elas, estão a venda de camisas durante o Outubro Rosa e o brechó beneficente, realizado duas vezes por ano.
Uma das edições, inclusive, está prevista para maio. Com isso, a mobilização transforma engajamento em assistência direta. Ao mesmo tempo, contribui para o bem-estar de pacientes em tratamento oncológico.
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