Segurança

Universitária que morreu em acidente será velada em Muniz Freire

Após o acidente, o namorado da vítima entrou em contato com a família para pedir perdão.

Uma jovem de 22 anos morreu após um grave acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Sara Gimenes Torres estava em um carro que capotou e caiu em uma valeta. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

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Após o acidente, o namorado da vítima entrou em contato com a família para pedir perdão. Segundo familiares, ele fez uma chamada de vídeo, demonstrou desespero e afirmou que pretende se apresentar à polícia.

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Tio da jovem, Fernando Gimenes relatou que o rapaz também pediu autorização para comparecer ao velório. No entanto, a família recusou o pedido.

O corpo de Sara será velado em Muniz Freire, cidade onde nasceu. O sepultamento está previsto para o distrito de Itaici.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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