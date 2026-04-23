Universitária que morreu em acidente será velada em Muniz Freire
Após o acidente, o namorado da vítima entrou em contato com a família para pedir perdão.
Uma jovem de 22 anos morreu após um grave acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Sara Gimenes Torres estava em um carro que capotou e caiu em uma valeta. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Após o acidente, o namorado da vítima entrou em contato com a família para pedir perdão. Segundo familiares, ele fez uma chamada de vídeo, demonstrou desespero e afirmou que pretende se apresentar à polícia.
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Tio da jovem, Fernando Gimenes relatou que o rapaz também pediu autorização para comparecer ao velório. No entanto, a família recusou o pedido.
O corpo de Sara será velado em Muniz Freire, cidade onde nasceu. O sepultamento está previsto para o distrito de Itaici.
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