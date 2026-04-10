Vaga aberta para operador de empilhadeira em Cachoeiro

Uma vaga de emprego para operador de empilhadeira está aberta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A oportunidade busca profissionais com qualificação na área e experiência na função. Assim, a empresa amplia o quadro de colaboradores e reforça o setor logístico.

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Nesse sentido, para concorrer à vaga, o candidato deve possuir certificado de operador de empilhadeira, requisito obrigatório para a função. Além disso, o ensino médio completo aparece como desejável. Ao mesmo tempo, a experiência na área também é considerada um diferencial no processo seletivo.

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A empresa Lippaus Distribuição oferece um pacote de benefícios compatível com o mercado. Entre eles, estão salário compatível, adiantamento salarial, vale alimentação e vale transporte. Além disso, o colaborador terá acesso a cesta básica, convênio farmácia, plano de saúde e plano odontológico.

Benefícios

A vaga inclui licença paternidade estendida, acesso ao TotalPass e day off. Dessa forma, a empresa busca oferecer melhores condições de trabalho e qualidade de vida aos funcionários. Por fim, os interessados devem enviar currículo por e-mail, com o assunto “Operador de Empilhadeira”, para o endereço: [email protected].